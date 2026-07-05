Warnakulasuriya Roshen Chanura Fernando

Warnakulasuriya Roshen Chanura Fernando

bowler

Full name:Warnakulasuriya Roshen Chanura Fernando
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Negombo CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches373029
Innings593028
Overs762.1206.591.1
Balls---
Maidens165100
Runs2323957618
Wickets1024132
Avg22.7723.3419.31
SR44.8330.2617.09
Eco3.044.626.77
BB853
4w420
5w310
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches373029
Innings381411
Not outs2577
Runs511933
Balls Faced3174144
Avg3.922.718.25
SR16.0846.3475
Fours633
Fifties000
Sixies001
Highest10820
Hundreds000

Another Players

Sandaruwan, Dimuth

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Mohsin, Mohammad

Mohsin, Mohammad

Nasim, Saad

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Madushan, Pasindu

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Lakshanka, Pasindu

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Thattil, Roscoe

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Zilva, Johanne Warren De

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Saxena, Jatin Sahay

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Peiris, Nishan

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Lokubandara, Dilasri

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