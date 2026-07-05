Warnakulasuriya Roshen Chanura Fernando
bowler
|Full name:
|Warnakulasuriya Roshen Chanura Fernando
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|37
|30
|29
|Innings
|59
|30
|28
|Overs
|762.1
|206.5
|91.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|165
|10
|0
|Runs
|2323
|957
|618
|Wickets
|102
|41
|32
|Avg
|22.77
|23.34
|19.31
|SR
|44.83
|30.26
|17.09
|Eco
|3.04
|4.62
|6.77
|BB
|8
|5
|3
|4w
|4
|2
|0
|5w
|3
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|37
|30
|29
|Innings
|38
|14
|11
|Not outs
|25
|7
|7
|Runs
|51
|19
|33
|Balls Faced
|317
|41
|44
|Avg
|3.92
|2.71
|8.25
|SR
|16.08
|46.34
|75
|Fours
|6
|3
|3
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|1
|Highest
|10
|8
|20
|Hundreds
|0
|0
|0