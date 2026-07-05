Mithuna Acharige Pasindu Madushan

Mithuna Acharige Pasindu Madushan

batsman

Full name:Mithuna Acharige Pasindu Madushan
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2023 Teams

Negombo CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches263113
Innings412711
Overs656.3221.027.0
Balls---
Maidens95170
Runs2195860196
Wickets86387
Avg25.5222.6328
SR45.834.8923.14
Eco3.343.897.25
BB1042
4w020
5w900
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches263113
Innings35248
Not outs791
Runs44021354
Balls Faced125037395
Avg15.7114.27.71
SR35.257.156.84
Fours3961
Fifties110
Sixies431
Highest595626
Hundreds000

Another Players

Sandaruwan, Dimuth

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Mohsin, Mohammad

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Nasim, Saad

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Lakshanka, Pasindu

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Fernando, Warnakulasuriya Roshen Chanura

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Thattil, Roscoe

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Zilva, Johanne Warren De

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Saxena, Jatin Sahay

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Peiris, Nishan

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Lokubandara, Dilasri

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