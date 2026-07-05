Mithuna Acharige Pasindu Madushan
batsman
|Full name:
|Mithuna Acharige Pasindu Madushan
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|26
|31
|13
|Innings
|41
|27
|11
|Overs
|656.3
|221.0
|27.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|95
|17
|0
|Runs
|2195
|860
|196
|Wickets
|86
|38
|7
|Avg
|25.52
|22.63
|28
|SR
|45.8
|34.89
|23.14
|Eco
|3.34
|3.89
|7.25
|BB
|10
|4
|2
|4w
|0
|2
|0
|5w
|9
|0
|0
|10w
|1
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|26
|31
|13
|Innings
|35
|24
|8
|Not outs
|7
|9
|1
|Runs
|440
|213
|54
|Balls Faced
|1250
|373
|95
|Avg
|15.71
|14.2
|7.71
|SR
|35.2
|57.1
|56.84
|Fours
|39
|6
|1
|Fifties
|1
|1
|0
|Sixies
|4
|3
|1
|Highest
|59
|56
|26
|Hundreds
|0
|0
|0