Thirimadura Pasindu Isira Lakshanka
wicket keeper
|Full name:
|Thirimadura Pasindu Isira Lakshanka
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|39
|26
|13
|Innings
|3
|0
|1
|Overs
|7.0
|0
|2.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|0
|0
|Runs
|21
|0
|21
|Wickets
|0
|0
|1
|Avg
|0
|0
|21
|SR
|0
|0
|12
|Eco
|3
|0
|10.5
|BB
|0
|0
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|39
|26
|13
|Innings
|68
|25
|10
|Not outs
|5
|1
|0
|Runs
|1301
|369
|142
|Balls Faced
|2600
|673
|118
|Avg
|20.65
|15.37
|14.2
|SR
|50.03
|54.82
|120.33
|Fours
|136
|34
|7
|Fifties
|3
|0
|0
|Sixies
|11
|2
|8
|Highest
|100
|32
|40
|Hundreds
|1
|0
|0