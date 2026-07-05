Thirimadura Pasindu Isira Lakshanka

Thirimadura Pasindu Isira Lakshanka

wicket keeper

Full name:Thirimadura Pasindu Isira Lakshanka
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Negombo CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches392613
Innings301
Overs7.002.0
Balls---
Maidens200
Runs21021
Wickets001
Avg0021
SR0012
Eco3010.5
BB001
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches392613
Innings682510
Not outs510
Runs1301369142
Balls Faced2600673118
Avg20.6515.3714.2
SR50.0354.82120.33
Fours136347
Fifties300
Sixies1128
Highest1003240
Hundreds100

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