Pramud Chalaka Hettiwatte

Pramud Chalaka Hettiwatte

batsman

Full name:Pramud Chalaka Hettiwatte
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Ace Capital CC

Kandy Nsl

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches284031
Innings142518
Overs71.085.447.1
Balls---
Maidens320
Runs302448346
Wickets51512
Avg60.429.8628.83
SR85.234.2623.58
Eco4.255.227.33
BB244
4w011
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches284031
Innings483527
Not outs554
Runs1337483560
Balls Faced1658701465
Avg31.0916.124.34
SR80.6368.9120.43
Fours1493539
Fifties802
Sixies361020
Highest853966
Hundreds000

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