Pramud Chalaka Hettiwatte
batsman
|Full name:
|Pramud Chalaka Hettiwatte
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|28
|40
|31
|Innings
|14
|25
|18
|Overs
|71.0
|85.4
|47.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|2
|0
|Runs
|302
|448
|346
|Wickets
|5
|15
|12
|Avg
|60.4
|29.86
|28.83
|SR
|85.2
|34.26
|23.58
|Eco
|4.25
|5.22
|7.33
|BB
|2
|4
|4
|4w
|0
|1
|1
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|28
|40
|31
|Innings
|48
|35
|27
|Not outs
|5
|5
|4
|Runs
|1337
|483
|560
|Balls Faced
|1658
|701
|465
|Avg
|31.09
|16.1
|24.34
|SR
|80.63
|68.9
|120.43
|Fours
|149
|35
|39
|Fifties
|8
|0
|2
|Sixies
|36
|10
|20
|Highest
|85
|39
|66
|Hundreds
|0
|0
|0