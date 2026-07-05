Gunarathna Pathiranage Sithum Disanayaka

Gunarathna Pathiranage Sithum Disanayaka

batsman

Full name:Gunarathna Pathiranage Sithum Disanayaka
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Ace Capital CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches81811
Innings121711
Overs94.0101.232.5
Balls---
Maidens850
Runs368569215
Wickets151716
Avg24.5333.4713.43
SR37.635.7612.31
Eco3.915.616.54
BB543
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches81811
Innings782
Not outs421
Runs28736
Balls Faced702932
Avg9.331.1636
SR4024.13112.5
Fours101
Fifties000
Sixies202
Highest25332
Hundreds000

Another Players

Atharagalla, Nimasara

Atharagalla, Nimasara

Sewmina, Dumindu

Sewmina, Dumindu

Gimhan Liyanage, Sithara

Gimhan Liyanage, Sithara

Kumara, Wanuja Sahan

Kumara, Wanuja Sahan

Dilhara, Ashan

Dilhara, Ashan

Jayatissa, Roshan

Jayatissa, Roshan

Chandrabose, Kasun Gayan Bandara

Chandrabose, Kasun Gayan Bandara

Ranatunga, Theeraka

Ranatunga, Theeraka

Croospulle, Lasith

Croospulle, Lasith

Jalill, Minhaj

Jalill, Minhaj