Gunarathna Pathiranage Sithum Disanayaka
batsman
|Full name:
|Gunarathna Pathiranage Sithum Disanayaka
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|18
|11
|Innings
|12
|17
|11
|Overs
|94.0
|101.2
|32.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|8
|5
|0
|Runs
|368
|569
|215
|Wickets
|15
|17
|16
|Avg
|24.53
|33.47
|13.43
|SR
|37.6
|35.76
|12.31
|Eco
|3.91
|5.61
|6.54
|BB
|5
|4
|3
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|18
|11
|Innings
|7
|8
|2
|Not outs
|4
|2
|1
|Runs
|28
|7
|36
|Balls Faced
|70
|29
|32
|Avg
|9.33
|1.16
|36
|SR
|40
|24.13
|112.5
|Fours
|1
|0
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|2
|0
|2
|Highest
|25
|3
|32
|Hundreds
|0
|0
|0