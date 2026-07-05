Praveen Nimesh de Silva

Praveen Nimesh de Silva

bowler

Full name:Praveen Nimesh de Silva
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Sri Lanka Air Force SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches445
Innings434
Overs30.015.09.0
Balls---
Maidens320
Runs1295567
Wickets314
Avg435516.75
SR609013.5
Eco4.33.667.44
BB212
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches445
Innings745
Not outs101
Runs2193157
Balls Faced3949547
Avg36.57.7514.25
SR55.5832.63121.27
Fours2412
Fifties300
Sixies002
Highest681031
Hundreds000

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