Praveen Nimesh de Silva
bowler
|Full name:
|Praveen Nimesh de Silva
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|4
|5
|Innings
|4
|3
|4
|Overs
|30.0
|15.0
|9.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|2
|0
|Runs
|129
|55
|67
|Wickets
|3
|1
|4
|Avg
|43
|55
|16.75
|SR
|60
|90
|13.5
|Eco
|4.3
|3.66
|7.44
|BB
|2
|1
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|4
|5
|Innings
|7
|4
|5
|Not outs
|1
|0
|1
|Runs
|219
|31
|57
|Balls Faced
|394
|95
|47
|Avg
|36.5
|7.75
|14.25
|SR
|55.58
|32.63
|121.27
|Fours
|24
|1
|2
|Fifties
|3
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|2
|Highest
|68
|10
|31
|Hundreds
|0
|0
|0