Puneet Bisht
wicket keeper
|Full name:
|Puneet Bisht
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|103
|103
|66
|Innings
|3
|1
|1
|Overs
|11.0
|3.0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|32
|14
|11
|Wickets
|2
|0
|0
|Avg
|16
|0
|0
|SR
|33
|0
|0
|Eco
|2.9
|4.66
|11
|BB
|2
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|103
|103
|66
|Innings
|147
|87
|55
|Not outs
|12
|12
|6
|Runs
|5231
|2924
|1038
|Balls Faced
|8341
|2910
|732
|Avg
|38.74
|38.98
|21.18
|SR
|62.71
|100.48
|141.8
|Fours
|781
|364
|110
|Fifties
|23
|17
|2
|Sixies
|27
|36
|38
|Highest
|343
|149
|146
|Hundreds
|10
|6
|1