Puneet Bisht

Puneet Bisht

wicket keeper

Full name:Puneet Bisht
Nationality:India
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Southern Super Stars

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches10310366
Innings311
Overs11.03.01.0
Balls---
Maidens000
Runs321411
Wickets200
Avg1600
SR3300
Eco2.94.6611
BB200
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches10310366
Innings1478755
Not outs12126
Runs523129241038
Balls Faced83412910732
Avg38.7438.9821.18
SR62.71100.48141.8
Fours781364110
Fifties23172
Sixies273638
Highest343149146
Hundreds1061

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