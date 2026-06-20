Malmeege Amila Aponso

Malmeege Amila Aponso

bowler

Full name:Malmeege Amila Aponso
Nationality:Sri Lanka

Teams

2026 Teams

Southern Super Stars

Washington Freedom

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches93627748
Innings931067644
Overs70.310.02061.0608.0154.2
Balls-----
Maidens10369403
Runs3777963972491898
Wickets10427310157
Avg37.719.7523.4324.6615.75
SR42.31545.2936.1116.24
Eco5.347.93.14.095.81
BB421343
4w101740
5w001500
10w00300

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches93627748
Innings71744020
Not outs4012149
Runs10082523563
Balls Faced452143435681
Avg3.33013.39.035.72
SR22.22057.5366.0177.77
Fours00103207
Fifties00200
Sixies002261
Highest40683614
Hundreds00000

Malmeege Amila Aponso Schedule & Results

Major League Cricket

ResultSeattle Orcas vs Washington Freedom

Seattle Orcas vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

219

WAS

WAS

216

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultWashington Freedom vs Seattle Orcas

Washington Freedom vs Seattle Orcas

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

139

SEA

SEA

227

ResultWashington Freedom vs Texas Super Kings

Washington Freedom vs Texas Super Kings

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

187

TEX

TEX

185

ResultSan Francisco Unicorns vs Washington Freedom

San Francisco Unicorns vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

193

WAS

WAS

190

ResultLos Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

108

WAS

WAS

110

ResultWashington Freedom vs San Francisco Unicorns

Washington Freedom vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

(7 ov.) 40/3

SAN

SAN

126

UpcomingWashington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

LOS

LOS

UpcomingTexas Super Kings vs Washington Freedom

Texas Super Kings vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

WAS

WAS

UpcomingMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

WAS

WAS

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