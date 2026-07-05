Pinnaduwage Chaturanga de Silva

Pinnaduwage Chaturanga de Silva

all rounder

Full name:Pinnaduwage Chaturanga de Silva
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Kandy Royals

Royal Riders Punjab

Southern Super Stars

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches7296170116
Innings7213914993
Overs52.42.01934.31073.0295.5
Balls-----
Maidens20244485
Runs25630640047851987
Wickets50236187108
Avg51.2027.1125.5818.39
SR63.2049.1834.4216.43
Eco4.86153.34.456.71
BB201064
4w001243
5w001360
10w00100

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches7296170116
Innings7215514896
Not outs10191312
Runs9422555835051241
Balls Faced1122268053226977
Avg15.661140.8625.9614.77
SR83.9210081.67108.64127.02
Fours10159528586
Fifties0037182
Sixies0013213052
Highest442115911861
Hundreds001040

Pinnaduwage Chaturanga de Silva Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Another Players

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