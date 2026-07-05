Raihanuddin Chowdhury
bowler
|Full name:
|Raihanuddin Chowdhury
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|20
|19
|5
|Innings
|33
|19
|5
|Overs
|480.0
|108.2
|17.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|93
|1
|0
|Runs
|1501
|574
|129
|Wickets
|43
|22
|4
|Avg
|34.9
|26.09
|32.25
|SR
|66.97
|29.54
|25.5
|Eco
|3.12
|5.29
|7.58
|BB
|9
|6
|2
|4w
|0
|1
|0
|5w
|1
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|20
|19
|5
|Innings
|33
|13
|2
|Not outs
|8
|4
|0
|Runs
|193
|147
|7
|Balls Faced
|601
|187
|8
|Avg
|7.72
|16.33
|3.5
|SR
|32.11
|78.6
|87.5
|Fours
|23
|14
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|4
|0
|Highest
|31
|44
|4
|Hundreds
|0
|0
|0