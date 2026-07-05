Raihanuddin Chowdhury

Raihanuddin Chowdhury

bowler

Full name:Raihanuddin Chowdhury

Teams

2023 Teams

Dhaka Leopards

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches20195
Innings33195
Overs480.0108.217.0
Balls---
Maidens9310
Runs1501574129
Wickets43224
Avg34.926.0932.25
SR66.9729.5425.5
Eco3.125.297.58
BB962
4w010
5w110
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches20195
Innings33132
Not outs840
Runs1931477
Balls Faced6011878
Avg7.7216.333.5
SR32.1178.687.5
Fours23141
Fifties000
Sixies140
Highest31444
Hundreds000

Another Players

Jasimuddin

Jasimuddin

Gem, Zakirul Ahmed

Gem, Zakirul Ahmed

Khan, Moin

Khan, Moin

Hossain, Delwar

Hossain, Delwar

Shorey, Dhruv

Shorey, Dhruv

Butt, Ali Imran

Butt, Ali Imran

Johsy, Mehrab Hossain

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Hasan, Raqibul

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Jashimuddin, Mohammad

Jashimuddin, Mohammad

Siddique, Junaid

Siddique, Junaid