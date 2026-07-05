Rakibul Hasan

Rakibul Hasan

bowler

Full name:Rakibul Hasan
Nationality:Bangladesh

Teams

2026 Teams

Rangpur Riders

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches114229
Innings214127
Overs339.5363.495.0
Balls---
Maidens65191
Runs10151490607
Wickets336530
Avg30.7522.9220.23
SR61.7833.5619
Eco2.984.096.38
BB542
4w140
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches114229
Innings14139
Not outs634
Runs21412742
Balls Faced37611142
Avg26.7512.78.4
SR56.91114.41100
Fours2083
Fifties100
Sixies1083
Highest634016
Hundreds000

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