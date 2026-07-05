Rakibul Hasan
bowler
|Full name:
|Rakibul Hasan
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|42
|29
|Innings
|21
|41
|27
|Overs
|339.5
|363.4
|95.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|65
|19
|1
|Runs
|1015
|1490
|607
|Wickets
|33
|65
|30
|Avg
|30.75
|22.92
|20.23
|SR
|61.78
|33.56
|19
|Eco
|2.98
|4.09
|6.38
|BB
|5
|4
|2
|4w
|1
|4
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|42
|29
|Innings
|14
|13
|9
|Not outs
|6
|3
|4
|Runs
|214
|127
|42
|Balls Faced
|376
|111
|42
|Avg
|26.75
|12.7
|8.4
|SR
|56.91
|114.41
|100
|Fours
|20
|8
|3
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|10
|8
|3
|Highest
|63
|40
|16
|Hundreds
|0
|0
|0