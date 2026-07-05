Ranatunga Jayasekara Kankanamalage Theeraka Damsith Ranatunga
bowler
|Full name:
|Ranatunga Jayasekara Kankanamalage Theeraka Damsith Ranatunga
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|2
|5
|Innings
|2
|2
|2
|Overs
|12.0
|7.0
|4.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|1
|0
|Runs
|53
|30
|30
|Wickets
|1
|0
|1
|Avg
|53
|0
|30
|SR
|72
|0
|24
|Eco
|4.41
|4.28
|7.5
|BB
|1
|0
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|2
|5
|Innings
|4
|1
|4
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|26
|7
|29
|Balls Faced
|44
|14
|25
|Avg
|6.5
|7
|7.25
|SR
|59.09
|50
|116
|Fours
|2
|1
|2
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|1
|Highest
|21
|7
|18
|Hundreds
|0
|0
|0