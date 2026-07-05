Ranatunga Jayasekara Kankanamalage Theeraka Damsith Ranatunga

Ranatunga Jayasekara Kankanamalage Theeraka Damsith Ranatunga

bowler

Full name:Ranatunga Jayasekara Kankanamalage Theeraka Damsith Ranatunga
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Ace Capital CC

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches325
Innings222
Overs12.07.04.0
Balls---
Maidens010
Runs533030
Wickets101
Avg53030
SR72024
Eco4.414.287.5
BB101
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches325
Innings414
Not outs000
Runs26729
Balls Faced441425
Avg6.577.25
SR59.0950116
Fours212
Fifties000
Sixies001
Highest21718
Hundreds000

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