Ranjung Mikyo Dorji

Ranjung Mikyo Dorji

batsman

Full name:Ranjung Mikyo Dorji
Nationality:Bhutan

Teams

2024 Teams

Bhutan

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches4747
Innings4040
Overs15.0015.00
Balls----
Maidens1010
Runs620620
Wickets2020
Avg310310
SR450450
Eco4.1304.130
BB2020
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches4747
Innings4747
Not outs1010
Runs43494349
Balls Faced86798679
Avg14.33714.337
SR5062.025062.02
Fours3131
Fifties0000
Sixies1414
Highest18271827
Hundreds0000

Another Players

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Yeshi, Sonam

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Chhetri, Sanjog

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Dorji, Karma

Dorji, Karma