Ranjung Mikyo Dorji
batsman
|Full name:
|Ranjung Mikyo Dorji
|Nationality:
|Bhutan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|4
|7
|4
|7
|Innings
|4
|0
|4
|0
|Overs
|15.0
|0
|15.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|1
|0
|Runs
|62
|0
|62
|0
|Wickets
|2
|0
|2
|0
|Avg
|31
|0
|31
|0
|SR
|45
|0
|45
|0
|Eco
|4.13
|0
|4.13
|0
|BB
|2
|0
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|4
|7
|4
|7
|Innings
|4
|7
|4
|7
|Not outs
|1
|0
|1
|0
|Runs
|43
|49
|43
|49
|Balls Faced
|86
|79
|86
|79
|Avg
|14.33
|7
|14.33
|7
|SR
|50
|62.02
|50
|62.02
|Fours
|3
|1
|3
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|4
|1
|4
|Highest
|18
|27
|18
|27
|Hundreds
|0
|0
|0
|0