Rathnayakage Nimesh Malinda Perera
bowler
|Full name:
|Rathnayakage Nimesh Malinda Perera
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|12
|5
|Innings
|3
|12
|4
|Overs
|12.3
|91.2
|11.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|5
|1
|Runs
|41
|407
|43
|Wickets
|3
|15
|8
|Avg
|13.66
|27.13
|5.37
|SR
|25
|36.53
|8.37
|Eco
|3.28
|4.45
|3.85
|BB
|3
|3
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|12
|5
|Innings
|4
|9
|1
|Not outs
|0
|2
|1
|Runs
|27
|73
|0
|Balls Faced
|103
|107
|1
|Avg
|6.75
|10.42
|0
|SR
|26.21
|68.22
|0
|Fours
|3
|2
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|2
|0
|Highest
|12
|14
|0
|Hundreds
|0
|0
|0