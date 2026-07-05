Rathnayakage Nimesh Malinda Perera

Rathnayakage Nimesh Malinda Perera

bowler

Full name:Rathnayakage Nimesh Malinda Perera

Teams

2023 Teams

Bloomfield Cricket And Athletic Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches3125
Innings3124
Overs12.391.211.1
Balls---
Maidens051
Runs4140743
Wickets3158
Avg13.6627.135.37
SR2536.538.37
Eco3.284.453.85
BB333
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches3125
Innings491
Not outs021
Runs27730
Balls Faced1031071
Avg6.7510.420
SR26.2168.220
Fours320
Fifties000
Sixies020
Highest12140
Hundreds000

Another Players

de Silva, Yohan

de Silva, Yohan

Tharindu, Nimesh

Tharindu, Nimesh

Madusanka, Lahiru

Madusanka, Lahiru

Abeyrathne, Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan

Abeyrathne, Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan

Karunanayake, Nipun

Karunanayake, Nipun

Komasaru, Chanaka

Komasaru, Chanaka

Fernando, Ashan

Fernando, Ashan

Warnapura, Madawa

Warnapura, Madawa

Perera, Hasitha

Perera, Hasitha

Vithana, Harsha

Vithana, Harsha