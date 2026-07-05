Renaldo Carl Gawin Meyer

Renaldo Carl Gawin Meyer

bowler

Full name:Renaldo Carl Gawin Meyer
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Warriors

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches30249
Innings48249
Overs615.1162.129.1
Balls---
Maidens10240
Runs2250816214
Wickets682510
Avg33.0832.6421.4
SR54.2738.9217.5
Eco3.655.037.33
BB743
4w410
5w200
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches30249
Innings41165
Not outs452
Runs37315117
Balls Faced72422219
Avg10.0813.725.66
SR51.5168.0189.47
Fours38100
Fifties000
Sixies1151
Highest423710
Hundreds000

Another Players

King, JP

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Whitehead, Sean

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Makhosi, Lizo

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White, David

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Nabe, Mthiwekhaya

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Bosch, Clayton Gregory

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de Klerk, Jade

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King, JP

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Ntuli, Tshepo

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Heerden, George Van

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