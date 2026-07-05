Renaldo Carl Gawin Meyer
bowler
|Full name:
|Renaldo Carl Gawin Meyer
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|30
|24
|9
|Innings
|48
|24
|9
|Overs
|615.1
|162.1
|29.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|102
|4
|0
|Runs
|2250
|816
|214
|Wickets
|68
|25
|10
|Avg
|33.08
|32.64
|21.4
|SR
|54.27
|38.92
|17.5
|Eco
|3.65
|5.03
|7.33
|BB
|7
|4
|3
|4w
|4
|1
|0
|5w
|2
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|30
|24
|9
|Innings
|41
|16
|5
|Not outs
|4
|5
|2
|Runs
|373
|151
|17
|Balls Faced
|724
|222
|19
|Avg
|10.08
|13.72
|5.66
|SR
|51.51
|68.01
|89.47
|Fours
|38
|10
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|11
|5
|1
|Highest
|42
|37
|10
|Hundreds
|0
|0
|0