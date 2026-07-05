Urbanrisers Hyderabad

Urbanrisers Hyderabad

Gender:Men

Players

2024 Players

Abid Nabi

India

Aththachchi Nuwan Pradeep Roshan Fernando

Sri Lanka

Bipul Sharma

India

Chadwick Antonio Kirkpatrick Walton

Jamaica

George Herrick Worker

New Zealand

Gurkeerat Rupinder Singh Mann

India

Hashim Mahomed Amla

South Africa

Isuru Udana Tillakaratna

Sri Lanka

Jaskaran Singh Malhotra

USA

Mohammad Asghar Afghan

Afghanistan

Mudhsuden Singh Panesar

England

Peter David Trego

England

Ravi Jangid

India

Ricardo Lloyd Powell

Jamaica

Rikki Clarke

England

Samiullah Shinwari

Afghanistan

Shadab Bashir Jakati

India

Shaun Edward Marsh

Australia

Shivakant S Shukla

India

Stuart Terence Roger Binny

India

Sudeep Tyagi

India

Suresh Kumar Raina

India

Yogesh Nagar

India

Another teams

Kerala

Kerala

Uttarakhand

Uttarakhand

Bengal

Bengal

Gzira United

Gzira United

Buffalo Blasters

Buffalo Blasters

India A

India A

Simba Kings

Simba Kings

Royal Rhinos

Royal Rhinos

Manipal Tigers

Manipal Tigers

Gujarat Giants

Gujarat Giants