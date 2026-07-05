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2024 Players
Abid Nabi
India
Aththachchi Nuwan Pradeep Roshan Fernando
Sri Lanka
Bipul Sharma
Chadwick Antonio Kirkpatrick Walton
Jamaica
George Herrick Worker
New Zealand
Gurkeerat Rupinder Singh Mann
Hashim Mahomed Amla
South Africa
Isuru Udana Tillakaratna
Jaskaran Singh Malhotra
USA
Mohammad Asghar Afghan
Afghanistan
Mudhsuden Singh Panesar
England
Peter David Trego
Ravi Jangid
Ricardo Lloyd Powell
Rikki Clarke
Samiullah Shinwari
Shadab Bashir Jakati
Shaun Edward Marsh
Australia
Shivakant S Shukla
Stuart Terence Roger Binny
Sudeep Tyagi
Suresh Kumar Raina
Yogesh Nagar
Kerala
Uttarakhand
Bengal
Gzira United
Buffalo Blasters
India A
Simba Kings
Royal Rhinos
Manipal Tigers
Gujarat Giants