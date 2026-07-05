Rizwan Tariq Mahmood
all rounder
|Full name:
|Rizwan Tariq Mahmood
|Nationality:
|Denmark
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|13
|13
|26
|Innings
|2
|0
|2
|Overs
|5.0
|0
|5.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|21
|0
|21
|Wickets
|4
|0
|4
|Avg
|5.25
|0
|5.25
|SR
|7.5
|0
|7.5
|Eco
|4.2
|0
|4.2
|BB
|4
|0
|4
|4w
|1
|0
|1
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|13
|13
|26
|Innings
|11
|13
|24
|Not outs
|2
|1
|4
|Runs
|158
|98
|325
|Balls Faced
|131
|166
|343
|Avg
|17.55
|8.16
|16.25
|SR
|120.61
|59.03
|94.75
|Fours
|10
|8
|19
|Fifties
|0
|0
|1
|Sixies
|6
|1
|12
|Highest
|45
|18
|65
|Hundreds
|0
|0
|0