Rizwan Tariq Mahmood

Rizwan Tariq Mahmood

all rounder

Full name:Rizwan Tariq Mahmood
Nationality:Denmark
Batting style:right handed batsman

Teams

2023 Teams

Denmark

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches131326
Innings202
Overs5.005.0
Balls---
Maidens000
Runs21021
Wickets404
Avg5.2505.25
SR7.507.5
Eco4.204.2
BB404
4w101
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches131326
Innings111324
Not outs214
Runs15898325
Balls Faced131166343
Avg17.558.1616.25
SR120.6159.0394.75
Fours10819
Fifties001
Sixies6112
Highest451865
Hundreds000

Another Players

Ali Malik, Lucky

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Karimi, Eshan

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Zeb, Shakeel

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Hald, Oliver

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Hashmi, Abdul

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Shaheen, Musa

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Aslam, Saran

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Bharaj, Taranjit

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Magnus Brunsgaard

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Thanikaithasan, Shangeev

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