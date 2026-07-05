Ruan Terblanche

Ruan Terblanche

batsman

Full name:Ruan Terblanche
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Garden Route Badgers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1591
Innings100
Overs7.000
Balls---
Maidens100
Runs3500
Wickets000
Avg000
SR000
Eco500
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1591
Innings2591
Not outs000
Runs66925628
Balls Faced168939425
Avg26.7628.4428
SR39.664.97112
Fours80210
Fifties230
Sixies111
Highest1429828
Hundreds200

Another Players

Valli, Yaseen

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Smith, Dwayne

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Moletsane, Pheku

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Malife, Liabona

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Tait, Stephan

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Walters, Basheeru

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America, Hershell Bradley

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Kaber, Thomas

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du Plessis, Jean

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Piedt, Marcello

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