Ruan Terblanche
batsman
|Full name:
|Ruan Terblanche
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|15
|9
|1
|Innings
|1
|0
|0
|Overs
|7.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|35
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|5
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|15
|9
|1
|Innings
|25
|9
|1
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|669
|256
|28
|Balls Faced
|1689
|394
|25
|Avg
|26.76
|28.44
|28
|SR
|39.6
|64.97
|112
|Fours
|80
|21
|0
|Fifties
|2
|3
|0
|Sixies
|1
|1
|1
|Highest
|142
|98
|28
|Hundreds
|2
|0
|0