Saad Syed Ali

Saad Syed Ali

batsman

Full name:Saad Syed Ali
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Hyderabad Kingsmen

Career Averages

Bowling

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches2747613
Innings02020
Overs078.15.00
Balls----
Maidens01100
Runs0300190
Wickets0310
Avg0100190
SR0156.33300
Eco03.833.80
BB0110
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches2747613
Innings21206513
Not outs013162
Runs1147472183333
Balls Faced2392072537268
Avg5.544.3644.5530.27
SR47.8251.5586.04124.25
Fours063822026
Fifties025162
Sixies014177
Highest723210257
Hundreds01110

Another Players

Shah, Hunain

Shah, Hunain

Khan, Hassan

Khan, Hassan

Mehmood, Rizwan

Mehmood, Rizwan

Javed, Akif

Javed, Akif

Ayub, Saim

Ayub, Saim

Maxwell, Glenn

Maxwell, Glenn

Sadaqat, Maaz

Sadaqat, Maaz

Khan, Sharjeel

Khan, Sharjeel

Hussain, Ahmed

Hussain, Ahmed

Perera, Kusal

Perera, Kusal