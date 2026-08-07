Saad Syed Ali
batsman
|Full name:
|Saad Syed Ali
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|74
|76
|13
|Innings
|0
|20
|2
|0
|Overs
|0
|78.1
|5.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|11
|0
|0
|Runs
|0
|300
|19
|0
|Wickets
|0
|3
|1
|0
|Avg
|0
|100
|19
|0
|SR
|0
|156.33
|30
|0
|Eco
|0
|3.83
|3.8
|0
|BB
|0
|1
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|74
|76
|13
|Innings
|2
|120
|65
|13
|Not outs
|0
|13
|16
|2
|Runs
|11
|4747
|2183
|333
|Balls Faced
|23
|9207
|2537
|268
|Avg
|5.5
|44.36
|44.55
|30.27
|SR
|47.82
|51.55
|86.04
|124.25
|Fours
|0
|638
|220
|26
|Fifties
|0
|25
|16
|2
|Sixies
|0
|14
|17
|7
|Highest
|7
|232
|102
|57
|Hundreds
|0
|11
|1
|0