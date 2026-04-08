Saim Ayub

Saim Ayub

batsman

Full name:Saim Ayub
Nationality:Pakistan
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Dhaka Dominators

Hyderabad Kingsmen

Karachi Region Whites

Pakistan

Peshawar Zalmi

Sylhet Strikers

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches8102254
Innings0101311
Overs022.046.016.5
Balls----
Maidens0300
Runs079301136
Wickets0185
Avg07937.6227.2
SR013234.520.2
Eco03.596.548.07
BB0121
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches8102254
Innings7182253
Not outs0202
Runs1235168501500
Balls Faced1006978221042
Avg17.5732.2538.6329.41
SR12374.03103.4143.95
Fours1376104155
Fifties03611
Sixies581872
Highest499510292
Hundreds0020

Saim Ayub Schedule & Results

Pakistan Super League

Saim Ayub News

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