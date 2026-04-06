Akif Javed

Akif Javed

bowler

Full name:Akif Javed
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Derbyshire

Hyderabad Kingsmen

Multan Sultans

Rangpur Riders

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches191836
Innings291835
Overs453.3122.2124.5
Balls---
Maidens4340
Runs19467531063
Wickets441941
Avg44.2239.6325.92
SR61.8438.6318.26
Eco4.296.158.51
BB654
4w201
5w010
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches191836
Innings2257
Not outs1025
Runs19177
Balls Faced3521914
Avg15.912.333.5
SR54.2636.8450
Fours1901
Fifties100
Sixies1100
Highest5357
Hundreds000

Akif Javed Schedule & Results

Pakistan Super League

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

Another Players

Rauf, Haris

Rauf, Haris

Came, Harry

Came, Harry

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Akram, Faisal

Akram, Faisal

Aitchison, Benjamin William

Aitchison, Benjamin William

Thomson, Alex

Thomson, Alex

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Sammy, Daren

Sammy, Daren