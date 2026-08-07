Hunain Shah

Hunain Shah

all rounder

Full name:Hunain Shah
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Hyderabad Kingsmen

Islamabad United

Jamaica Kingsmen

Lahore Region Blues

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches525
Innings825
Overs102.414.017.0
Balls---
Maidens1300
Runs41590130
Wickets616
Avg69.169021.66
SR102.668417
Eco4.046.427.64
BB312
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches525
Innings522
Not outs310
Runs230
Balls Faced1862
Avg130
SR11.11500
Fours000
Fifties000
Sixies000
Highest230
Hundreds000

Hunain Shah Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Jamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

JAM

JAM

ANT

ANT

UpcomingJamaica Kingsmen vs Barbados Tridents

Jamaica Kingsmen vs Barbados Tridents

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

BTR

BTR

UpcomingJamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors

Jamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

GAW

GAW

UpcomingJamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

TKR

TKR

UpcomingJamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Jamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

SKN

SKN

UpcomingSt. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

JAM

JAM

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

St. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain

TKR

TKR

JAM

JAM

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen

Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

JAM

JAM

UpcomingBarbados Tridents vs Jamaica Kingsmen

Barbados Tridents vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

JAM

JAM

Another Players

Mahmood, Athar

Mahmood, Athar

Rehman, Haseeb Ur

Rehman, Haseeb Ur

Bhatti, Kashif

Bhatti, Kashif

Khan, Azam

Khan, Azam

Huraira, Mohammad

Huraira, Mohammad

Nazir, Rohail

Nazir, Rohail

Lynn, Chris

Lynn, Chris

Imam-ul-Haq

Imam-ul-Haq

Nasim, Saad

Nasim, Saad

Hafeez, Mohammad

Hafeez, Mohammad