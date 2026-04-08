Maaz Sadaqat

Pakistan Super League
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
HYD
145
PZA
146
Karachi Kings vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
KKI
87
PZA
246
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars
Pakistan Super League
PZA
97
LQA
173
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
KKI
188
HYD
189
Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United
Pakistan Super League
HYD
157
ISL
153
Peshawar Zalmi vs Multan Sultans
Pakistan Super League
PZA
196
MUS
172
Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
PZA
156
QGL
154
Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
HYD
123
RAW
121
Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
QGL
HYD
Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
PZA
255
QGL
137
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
KKI
HYD
Karachi Kings vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
KKI
182
PZA
186
Hyderabad Kingsmen vs Multan Sultans
Pakistan Super League
HYD
214
MUS
213
Peshawar Zalmi vs Multan Sultans
Pakistan Super League
PZA
MUS
Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United
Pakistan Super League
HYD
80
ISL
83
Islamabad United vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
ISL
PZA
Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
LQA
200
PZA
199
Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
LQA
HYD
Rawalpindi Pindiz vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
RAW
PZA
Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
HYD
244
RAW
136
Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
MUS
159
HYD
162
Islamabad United vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
ISL
184
HYD
186
Peshawar Zalmi vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
PZA
130
HYD
129