Maaz Sadaqat

Maaz Sadaqat

all rounder

Full name:Maaz Sadaqat
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Hyderabad Kingsmen

Noakhali Express

Pakistan

Peshawar Region

Peshawar Zalmi

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches56
Innings46
Overs25.242.5
Balls--
Maidens72
Runs67215
Wickets14
Avg6753.75
SR15264.25
Eco2.645.01
BB12
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches56
Innings86
Not outs00
Runs158128
Balls Faced396156
Avg19.7521.33
SR39.8982.05
Fours207
Fifties11
Sixies26
Highest9165
Hundreds00

Maaz Sadaqat Schedule & Results

Pakistan Super League

Another Players

Rauf, Haris

Rauf, Haris

Tariq, Usman

Tariq, Usman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Livingstone, Liam

Livingstone, Liam

Majid, Ali

Majid, Ali

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Sammy, Daren

Sammy, Daren

Bhatti, Kashif

Bhatti, Kashif

Malik, Shoaib

Malik, Shoaib