Saahil Jain
batsman
|Full name:
|Saahil Jain
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|17
|12
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|17
|12
|Innings
|14
|15
|11
|Not outs
|1
|3
|1
|Runs
|262
|381
|135
|Balls Faced
|620
|404
|130
|Avg
|20.15
|31.75
|13.5
|SR
|42.25
|94.3
|103.84
|Fours
|31
|30
|14
|Fifties
|2
|2
|0
|Sixies
|4
|15
|2
|Highest
|88
|86
|31
|Hundreds
|0
|0
|0