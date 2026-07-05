Sahan Nimesha Gunasinghe
batsman
|Full name:
|Sahan Nimesha Gunasinghe
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|41
|33
|18
|Innings
|12
|14
|3
|Overs
|66.0
|62.0
|3.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|4
|2
|0
|Runs
|268
|289
|43
|Wickets
|9
|11
|0
|Avg
|29.77
|26.27
|0
|SR
|44
|33.81
|0
|Eco
|4.06
|4.66
|11.21
|BB
|4
|3
|0
|4w
|1
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|41
|33
|18
|Innings
|67
|30
|16
|Not outs
|5
|2
|5
|Runs
|1590
|724
|222
|Balls Faced
|3029
|969
|224
|Avg
|25.64
|25.85
|20.18
|SR
|52.49
|74.71
|99.1
|Fours
|157
|67
|17
|Fifties
|9
|4
|0
|Sixies
|9
|4
|5
|Highest
|103
|80
|40
|Hundreds
|2
|0
|0