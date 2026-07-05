Sahan Nimesha Gunasinghe

Sahan Nimesha Gunasinghe

batsman

Full name:Sahan Nimesha Gunasinghe
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Colombo CC

Dambulla Nsl

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches413318
Innings12143
Overs66.062.03.5
Balls---
Maidens420
Runs26828943
Wickets9110
Avg29.7726.270
SR4433.810
Eco4.064.6611.21
BB430
4w100
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches413318
Innings673016
Not outs525
Runs1590724222
Balls Faced3029969224
Avg25.6425.8520.18
SR52.4974.7199.1
Fours1576717
Fifties940
Sixies945
Highest1038040
Hundreds200

Another Players

Ranatunga, Duvindu

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Dinusha, Sonal

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Maneeshan, Gayan

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Tillakaratne, Duvindu

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Nanayakkara, Adeesha Nirmal

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Silva, Amshi de

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Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

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Fernando, Asitha

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Sudeera Thilakaratne, Dilum

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Wijesinghe, Chamindu

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