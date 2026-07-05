Dilum Sudeera Thilakaratne
bowler
|Full name:
|Dilum Sudeera Thilakaratne
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|24
|35
|10
|Innings
|41
|35
|9
|Overs
|776.3
|267.4
|27.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|158
|22
|0
|Runs
|2425
|1013
|197
|Wickets
|81
|62
|8
|Avg
|29.93
|16.33
|24.62
|SR
|57.51
|25.9
|20.25
|Eco
|3.12
|3.78
|7.29
|BB
|10
|4
|2
|4w
|2
|6
|0
|5w
|5
|0
|0
|10w
|1
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|24
|35
|10
|Innings
|33
|24
|3
|Not outs
|9
|10
|2
|Runs
|646
|227
|27
|Balls Faced
|1354
|413
|31
|Avg
|26.91
|16.21
|27
|SR
|47.71
|54.96
|87.09
|Fours
|65
|11
|2
|Fifties
|3
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|55
|38
|21
|Hundreds
|0
|0
|0