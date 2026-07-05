Dilum Sudeera Thilakaratne

Dilum Sudeera Thilakaratne

bowler

Full name:Dilum Sudeera Thilakaratne
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Jaffna Nsl

Tamil Union Cricket And Athletic Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches243510
Innings41359
Overs776.3267.427.0
Balls---
Maidens158220
Runs24251013197
Wickets81628
Avg29.9316.3324.62
SR57.5125.920.25
Eco3.123.787.29
BB1042
4w260
5w500
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches243510
Innings33243
Not outs9102
Runs64622727
Balls Faced135441331
Avg26.9116.2127
SR47.7154.9687.09
Fours65112
Fifties300
Sixies000
Highest553821
Hundreds000

Another Players

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