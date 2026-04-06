Naseem Abbas Shah

Naseem Abbas Shah

bowler

Full name:Naseem Abbas Shah
Nationality:Pakistan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast

Teams

2026 Teams

Desert Vipers

Islamabad United

Lahore Region Blues

Leicestershire

Pakistan

Rawalpindi Pindiz

St. Kitts and Nevis Patriots

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches171419311988
Innings281419521688
Overs476.0115.571.1777.1130.5323.5
Balls------
Maidens773013251
Runs172554352027666212506
Wickets5132151023487
Avg33.8216.9634.6627.1118.2628.8
SR5621.7128.4645.7123.0822.33
Eco3.624.687.33.554.747.73
BB652955
4w200502
5w120421
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches171419311988
Innings225738734
Not outs83311312
Runs102312520641103
Balls Faced345432151659108
Avg7.2815.56.257.6210.254.68
SR29.5672.09119.0439.9269.4995.37
Fours14412859
Fifties000000
Sixies402805
Highest181814311814
Hundreds000000

Naseem Abbas Shah Schedule & Results

Pakistan Super League

One-Day Cup

Caribbean Premier League

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

SKN

SKN

TKR

TKR

UpcomingSt. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

SKN

SKN

UpcomingJamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Jamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

SKN

SKN

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

SKN

SKN

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

St. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

JAM

JAM

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

ANT

ANT

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Guyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

SKN

SKN

UpcomingBarbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Barbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

SKN

SKN

Naseem Shah News

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All the latest information about cricketer Naseem Shah has been compiled especially for you here: results of past matches, predictions for future matches, participation in tournaments, and how he trains to win.

Watch, ILT20 | Naseem Shah and Kieron Pollard cross swords to ramp up high-octane summit clash

Watch, ILT20 | Naseem Shah and Kieron Pollard cross swords to ramp up high-octane summit clash

Kieron Pollard is a senior pro when it comes to sledging and mind games, but the MI Emirates all-rounder was in for a shock during the ILT20 final. Naseem Shah irritated the batter with his accurate bowling and provocative gestures before the duo exchanged words, and the umpire intervened.

Naseem Shah08:41 PM, 11 November, 2025

Sri Lanka tour of Pakistan | Twitter in splits as Naseem Shah turns footballer with funny dive to stop ball

Naseem Shah05:46 PM, 23 October, 2025

Babar Azam Marks His T20I Comeback as Pakistan Face South Africa

Naseem Shah05:32 PM, 23 October, 2025

Babar Azam and Naseem Shah return to T20 fold as Pakistan name white-ball squads for next two assignments

Naseem Shah02:32 PM, 29 September, 2025

India vs Pakistan, Final – Asia Cup 2025 (28 September, Dubai)

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