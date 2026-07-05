Shakil Hossain
wicket keeper
|Full name:
|Shakil Hossain
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|6
|3
|Innings
|1
|0
|0
|Overs
|12.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|0
|0
|Runs
|30
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|2.5
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|6
|3
|Innings
|4
|4
|3
|Not outs
|0
|1
|1
|Runs
|9
|22
|25
|Balls Faced
|33
|50
|26
|Avg
|2.25
|7.33
|12.5
|SR
|27.27
|44
|96.15
|Fours
|0
|0
|2
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|6
|11
|18
|Hundreds
|0
|0
|0