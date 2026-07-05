Shakil Hossain

Shakil Hossain

wicket keeper

Full name:Shakil Hossain
Nationality:Bangladesh

Teams

2023 Teams

Gazi Group Cricketers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches363
Innings100
Overs12.000
Balls---
Maidens200
Runs3000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco2.500
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches363
Innings443
Not outs011
Runs92225
Balls Faced335026
Avg2.257.3312.5
SR27.274496.15
Fours002
Fifties000
Sixies000
Highest61118
Hundreds000

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