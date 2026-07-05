Shamsul Islam
wicket keeper
|Full name:
|Shamsul Islam
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|27
|25
|1
|Innings
|0
|1
|0
|Overs
|0
|9.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|1
|0
|Runs
|0
|29
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|3.22
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|27
|25
|1
|Innings
|37
|24
|1
|Not outs
|5
|5
|0
|Runs
|586
|459
|0
|Balls Faced
|1472
|734
|1
|Avg
|18.31
|24.15
|0
|SR
|39.8
|62.53
|0
|Fours
|66
|30
|0
|Fifties
|5
|3
|0
|Sixies
|3
|3
|0
|Highest
|84
|71
|0
|Hundreds
|0
|0
|0