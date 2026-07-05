Shamsul Islam

Shamsul Islam

wicket keeper

Full name:Shamsul Islam
Nationality:Bangladesh

Teams

2023 Teams

Agrani Bank Cricket Club

Brothers Union

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches27251
Innings010
Overs09.00
Balls---
Maidens010
Runs0290
Wickets000
Avg000
SR000
Eco03.220
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches27251
Innings37241
Not outs550
Runs5864590
Balls Faced14727341
Avg18.3124.150
SR39.862.530
Fours66300
Fifties530
Sixies330
Highest84710
Hundreds000

Another Players

Jasimuddin

Jasimuddin

Uddin, Raihan

Uddin, Raihan

Sagor

Sagor

Uddin, Nashed

Uddin, Nashed

Khan, Moin

Khan, Moin

Ghosh, Dhiman

Ghosh, Dhiman

Islam, Anisul

Islam, Anisul

Nasim, Saad

Nasim, Saad

Raihan, Abu Raihan

Raihan, Abu Raihan

Rihad, Md Ashraful Hasan

Rihad, Md Ashraful Hasan