Shamsurrahman Wali Khail
batsman
|Full name:
|Shamsurrahman Wali Khail
|Nationality:
|Afghanistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|16
|7
|6
|Innings
|27
|6
|4
|Overs
|316.1
|46.0
|13.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|52
|1
|0
|Runs
|1300
|236
|112
|Wickets
|38
|8
|1
|Avg
|34.21
|29.5
|112
|SR
|49.92
|34.5
|78
|Eco
|4.11
|5.13
|8.61
|BB
|6
|4
|1
|4w
|2
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|16
|7
|6
|Innings
|25
|7
|6
|Not outs
|4
|1
|1
|Runs
|529
|74
|61
|Balls Faced
|1315
|110
|59
|Avg
|25.19
|12.33
|12.2
|SR
|40.22
|67.27
|103.39
|Fours
|51
|3
|6
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|9
|0
|0
|Highest
|77
|20
|24
|Hundreds
|0
|0
|0