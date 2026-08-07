Shamsurrahman Wali Khail

Shamsurrahman Wali Khail

batsman

Full name:Shamsurrahman Wali Khail
Nationality:Afghanistan

Teams

2024 Teams

Afghanistan

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1676
Innings2764
Overs316.146.013.0
Balls---
Maidens5210
Runs1300236112
Wickets3881
Avg34.2129.5112
SR49.9234.578
Eco4.115.138.61
BB641
4w210
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1676
Innings2576
Not outs411
Runs5297461
Balls Faced131511059
Avg25.1912.3312.2
SR40.2267.27103.39
Fours5136
Fifties200
Sixies900
Highest772024
Hundreds000

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