Shanzeen Shahzad

Shanzeen Shahzad

batsman

Full name:Shanzeen Shahzad
Nationality:Hong Kong, China
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Hong Kong, China Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20i
Matches42
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20i
Matches42
Innings36
Not outs5
Runs248
Balls Faced422
Avg8
SR58.76
Fours16
Fifties0
Sixies0
Highest26
Hundreds0

Shanzeen Shahzad Schedule & Results

Another Players

Chan, Dorothea

Chan, Dorothea

Siu, Mei Wai

Siu, Mei Wai

Cheung, Lemon

Cheung, Lemon

Hubbard, Elysa

Hubbard, Elysa

Chan, Betty

Chan, Betty

Lai, Emma

Lai, Emma

Poon, Bella

Poon, Bella

Venkatesh, Ruchitha

Venkatesh, Ruchitha

Hill, Mariko

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Yousaf, Akasha

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