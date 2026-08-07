Shiraz Khan
bowler
|Full name:
|Shiraz Khan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|Matches
|1
|2
|Innings
|2
|2
|Overs
|15.0
|10.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|2
|1
|Runs
|54
|31
|Wickets
|0
|3
|Avg
|0
|10.33
|SR
|0
|20
|Eco
|3.6
|3.1
|BB
|0
|3
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|Matches
|1
|2
|Innings
|1
|1
|Not outs
|1
|0
|Runs
|0
|15
|Balls Faced
|2
|0
|Avg
|0
|15
|SR
|0
|0
|Fours
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|0
|15
|Hundreds
|0
|0