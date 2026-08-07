Shiraz Khan

Shiraz Khan

bowler

Full name:Shiraz Khan

Teams

2023 Teams

Rawalpindi Region

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches12
Innings22
Overs15.010.0
Balls--
Maidens21
Runs5431
Wickets03
Avg010.33
SR020
Eco3.63.1
BB03
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches12
Innings11
Not outs10
Runs015
Balls Faced20
Avg015
SR00
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest015
Hundreds00

Another Players

Rauf, Haris

Rauf, Haris

Aziz, Rameez

Aziz, Rameez

Sohail, Aamer

Sohail, Aamer

Riaz, Munir

Riaz, Munir

Nawaz, Nasir

Nawaz, Nasir

Shakil, Saud

Shakil, Saud

Waheed, Umar

Waheed, Umar

Mir, Shoaib

Mir, Shoaib

Amin, Umar

Amin, Umar

Raza, Hasan

Raza, Hasan