Shivakant S Shukla
batsman
|Full name:
|Shivakant S Shukla
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|85
|35
|5
|Innings
|52
|10
|0
|Overs
|334.3
|35.5
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|54
|0
|0
|Runs
|1083
|177
|0
|Wickets
|27
|7
|0
|Avg
|40.11
|25.28
|0
|SR
|74.33
|30.71
|0
|Eco
|3.23
|4.93
|0
|BB
|5
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|85
|35
|5
|Innings
|150
|35
|5
|Not outs
|9
|2
|0
|Runs
|4198
|909
|32
|Balls Faced
|10588
|1492
|39
|Avg
|29.77
|27.54
|6.4
|SR
|39.64
|60.92
|82.05
|Fours
|580
|103
|5
|Fifties
|19
|4
|0
|Sixies
|20
|7
|0
|Highest
|178
|122
|11
|Hundreds
|7
|1
|0