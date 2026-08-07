Shivakant S Shukla

Shivakant S Shukla

batsman

Full name:Shivakant S Shukla
Nationality:India

Teams

2024 Teams

Urbanrisers Hyderabad

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches85355
Innings52100
Overs334.335.50
Balls---
Maidens5400
Runs10831770
Wickets2770
Avg40.1125.280
SR74.3330.710
Eco3.234.930
BB520
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches85355
Innings150355
Not outs920
Runs419890932
Balls Faced10588149239
Avg29.7727.546.4
SR39.6460.9282.05
Fours5801035
Fifties1940
Sixies2070
Highest17812211
Hundreds710

Another Players

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