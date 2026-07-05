Sithija Chamodh Hawavitharana
batsman
|Full name:
|Sithija Chamodh Hawavitharana
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|11
|7
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|11
|7
|Innings
|3
|10
|6
|Not outs
|0
|1
|2
|Runs
|133
|196
|105
|Balls Faced
|284
|368
|100
|Avg
|44.33
|21.77
|26.25
|SR
|46.83
|53.26
|105
|Fours
|10
|16
|4
|Fifties
|1
|1
|1
|Sixies
|0
|1
|2
|Highest
|69
|51
|52
|Hundreds
|0
|0
|0