Sithija Chamodh Hawavitharana

Sithija Chamodh Hawavitharana

batsman

Full name:Sithija Chamodh Hawavitharana

Teams

2023 Teams

Sri Lanka Air Force SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches2117
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches2117
Innings3106
Not outs012
Runs133196105
Balls Faced284368100
Avg44.3321.7726.25
SR46.8353.26105
Fours10164
Fifties111
Sixies012
Highest695152
Hundreds000

Another Players

Parakrama, Udayawansha

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Wagaarachchi, Ashan

Wagaarachchi, Ashan

Silva, Dinuk Vishal

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Mendis, Dulanjana

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Jayawardena, Sachin

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Fernando, Senash

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Thattil, Roscoe

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Dias, Sahil

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Randunu, Chatura

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Ekanayake, Kasun

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