Siya Simetu

Siya Simetu

bowler

Full name:Siya Simetu
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Warriors

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches342634
Innings552532
Overs563.4170.299.0
Balls---
Maidens11670
Runs1707828689
Wickets593124
Avg28.9326.728.7
SR57.3232.9624.75
Eco3.024.866.95
BB943
4w120
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches342634
Innings441110
Not outs825
Runs4165042
Balls Faced113810757
Avg11.555.558.4
SR36.5546.7273.68
Fours3851
Fifties000
Sixies320
Highest41127
Hundreds000

Another Players

King, JP

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Whitehead, Sean

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Makhosi, Lizo

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White, David

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Nabe, Mthiwekhaya

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Bosch, Clayton Gregory

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de Klerk, Jade

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King, JP

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Ntuli, Tshepo

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Heerden, George Van

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