Siya Simetu
bowler
|Full name:
|Siya Simetu
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|34
|26
|34
|Innings
|55
|25
|32
|Overs
|563.4
|170.2
|99.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|116
|7
|0
|Runs
|1707
|828
|689
|Wickets
|59
|31
|24
|Avg
|28.93
|26.7
|28.7
|SR
|57.32
|32.96
|24.75
|Eco
|3.02
|4.86
|6.95
|BB
|9
|4
|3
|4w
|1
|2
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|34
|26
|34
|Innings
|44
|11
|10
|Not outs
|8
|2
|5
|Runs
|416
|50
|42
|Balls Faced
|1138
|107
|57
|Avg
|11.55
|5.55
|8.4
|SR
|36.55
|46.72
|73.68
|Fours
|38
|5
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|3
|2
|0
|Highest
|41
|12
|7
|Hundreds
|0
|0
|0