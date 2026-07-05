Sohel Rana

Sohel Rana

bowler

Full name:Sohel Rana
Nationality:Bangladesh

Teams

2023 Teams

Dhaka Leopards

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches792
Innings1292
Overs155.064.24.0
Balls---
Maidens3030
Runs53632639
Wickets2260
Avg24.3654.330
SR42.2764.330
Eco3.455.069.75
BB520
4w000
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches792
Innings960
Not outs520
Runs2640
Balls Faced129360
Avg6.510
SR20.1511.110
Fours100
Fifties000
Sixies000
Highest740
Hundreds000

Another Players

Jasimuddin

Jasimuddin

Gem, Zakirul Ahmed

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Khan, Moin

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Hossain, Delwar

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Shorey, Dhruv

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Butt, Ali Imran

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Johsy, Mehrab Hossain

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Hasan, Raqibul

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Jashimuddin, Mohammad

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Siddique, Junaid

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