Sohel Rana
bowler
|Full name:
|Sohel Rana
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|9
|2
|Innings
|12
|9
|2
|Overs
|155.0
|64.2
|4.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|30
|3
|0
|Runs
|536
|326
|39
|Wickets
|22
|6
|0
|Avg
|24.36
|54.33
|0
|SR
|42.27
|64.33
|0
|Eco
|3.45
|5.06
|9.75
|BB
|5
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|9
|2
|Innings
|9
|6
|0
|Not outs
|5
|2
|0
|Runs
|26
|4
|0
|Balls Faced
|129
|36
|0
|Avg
|6.5
|1
|0
|SR
|20.15
|11.11
|0
|Fours
|1
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|7
|4
|0
|Hundreds
|0
|0
|0