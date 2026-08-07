Subham Narayan Mandal

Subham Narayan Mandal

batsman

Full name:Subham Narayan Mandal
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2025 Teams

Assam

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1146
Innings001
Overs001.0
Balls---
Maidens000
Runs009
Wickets000
Avg000
SR000
Eco009
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1146
Innings2143
Not outs000
Runs4664683
Balls Faced129710280
Avg22.1911.527.66
SR35.9245.09103.75
Fours6055
Fifties200
Sixies102
Highest741539
Hundreds000

Another Players

Roy, Sibsankar

Roy, Sibsankar

Sarma, Kunal

Sarma, Kunal

Gogoi, Abhilash

Gogoi, Abhilash

Lachit, Sunil Girik

Lachit, Sunil Girik

Das, Denish Paramananda

Das, Denish Paramananda

Ghadigaonkar, Sumit

Ghadigaonkar, Sumit

Dutta, Mrinmoy

Dutta, Mrinmoy

Choudhury, Avinav

Choudhury, Avinav

Das, Amlanjyoti

Das, Amlanjyoti

Musaraf, Parvej

Musaraf, Parvej