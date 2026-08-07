Subham Narayan Mandal
batsman
|Full name:
|Subham Narayan Mandal
|Nationality:
|India
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|4
|6
|Innings
|0
|0
|1
|Overs
|0
|0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|9
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|9
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|4
|6
|Innings
|21
|4
|3
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|466
|46
|83
|Balls Faced
|1297
|102
|80
|Avg
|22.19
|11.5
|27.66
|SR
|35.92
|45.09
|103.75
|Fours
|60
|5
|5
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|2
|Highest
|74
|15
|39
|Hundreds
|0
|0
|0