Suhrawadi Shuvo
bowler
|Full name:
|Suhrawadi Shuvo
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|17
|1
|110
|146
|71
|Innings
|2
|17
|1
|181
|143
|68
|Overs
|49.3
|127.0
|1.0
|3482.1
|1137.1
|197.3
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|6
|7
|0
|738
|56
|1
|Runs
|146
|572
|12
|10059
|4979
|1460
|Wickets
|4
|14
|0
|361
|174
|49
|Avg
|36.5
|40.85
|0
|27.86
|28.61
|29.79
|SR
|74.25
|54.42
|0
|57.87
|39.21
|24.18
|Eco
|2.94
|4.5
|12
|2.88
|4.37
|7.39
|BB
|4
|3
|0
|12
|5
|3
|4w
|0
|0
|0
|15
|6
|0
|5w
|0
|0
|0
|22
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
|2
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|17
|1
|110
|146
|71
|Innings
|2
|10
|1
|163
|111
|46
|Not outs
|0
|3
|1
|30
|23
|21
|Runs
|15
|98
|1
|4440
|1798
|469
|Balls Faced
|40
|135
|3
|0
|2455
|448
|Avg
|7.5
|14
|0
|33.38
|20.43
|18.76
|SR
|37.5
|72.59
|33.33
|0
|73.23
|104.68
|Fours
|1
|9
|0
|0
|133
|30
|Fifties
|0
|0
|0
|26
|5
|0
|Sixies
|0
|1
|0
|0
|13
|8
|Highest
|15
|20
|1
|151
|105
|35
|Hundreds
|0
|0
|0
|5
|1
|0