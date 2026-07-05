Suhrawadi Shuvo

Suhrawadi Shuvo

bowler

Full name:Suhrawadi Shuvo
Nationality:Bangladesh

Teams

2023 Teams

Dhaka Leopards

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches117111014671
Innings217118114368
Overs49.3127.01.03482.11137.1197.3
Balls------
Maidens670738561
Runs146572121005949791460
Wickets414036117449
Avg36.540.85027.8628.6129.79
SR74.2554.42057.8739.2124.18
Eco2.944.5122.884.377.39
BB4301253
4w0001560
5w0002210
10w000200

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches117111014671
Innings210116311146
Not outs031302321
Runs1598144401798469
Balls Faced40135302455448
Avg7.514033.3820.4318.76
SR37.572.5933.33073.23104.68
Fours190013330
Fifties0002650
Sixies0100138
Highest1520115110535
Hundreds000510

Another Players

Jasimuddin

Jasimuddin

Gem, Zakirul Ahmed

Gem, Zakirul Ahmed

Khan, Moin

Khan, Moin

Hossain, Delwar

Hossain, Delwar

Shorey, Dhruv

Shorey, Dhruv

Butt, Ali Imran

Butt, Ali Imran

Johsy, Mehrab Hossain

Johsy, Mehrab Hossain

Hasan, Raqibul

Hasan, Raqibul

Jashimuddin, Mohammad

Jashimuddin, Mohammad

Siddique, Junaid

Siddique, Junaid