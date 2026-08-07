Suliman Safi Khan

Suliman Safi Khan

batsman

Full name:Suliman Safi Khan
Nationality:Afghanistan
Batting style:left handed batsman

Teams

2025 Teams

Munster Reds

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1611
Innings700
Overs8.000
Balls---
Maidens100
Runs2900
Wickets000
Avg000
SR000
Eco3.6200
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1611
Innings2911
Not outs301
Runs966107
Balls Faced17442511
Avg37.15100
SR55.384063.63
Fours13010
Fifties400
Sixies700
Highest118107
Hundreds200

Another Players

Kruger, Brandon

Kruger, Brandon

Frost, Alistair

Frost, Alistair

Frost, Mike

Frost, Mike

Granger, Michael

Granger, Michael

McCarthy, Liam

McCarthy, Liam

Hald, Oliver

Hald, Oliver

Tector, Harry

Tector, Harry

Moor, Peter

Moor, Peter

Joyce, Ryan

Joyce, Ryan

Karunakaran, Ryan

Karunakaran, Ryan