Suliman Safi Khan
batsman
|Full name:
|Suliman Safi Khan
|Nationality:
|Afghanistan
|Batting style:
|left handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|16
|1
|1
|Innings
|7
|0
|0
|Overs
|8.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|29
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|3.62
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|16
|1
|1
|Innings
|29
|1
|1
|Not outs
|3
|0
|1
|Runs
|966
|10
|7
|Balls Faced
|1744
|25
|11
|Avg
|37.15
|10
|0
|SR
|55.38
|40
|63.63
|Fours
|130
|1
|0
|Fifties
|4
|0
|0
|Sixies
|7
|0
|0
|Highest
|118
|10
|7
|Hundreds
|2
|0
|0