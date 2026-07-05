T Rasanjana A Silva
all rounder
|Full name:
|T Rasanjana A Silva
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|7
|1
|Innings
|3
|4
|1
|Overs
|8.0
|14.0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|1
|0
|Runs
|28
|94
|14
|Wickets
|0
|3
|1
|Avg
|0
|31.33
|14
|SR
|0
|28
|6
|Eco
|3.5
|6.71
|14
|BB
|0
|2
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|7
|1
|Innings
|3
|4
|0
|Not outs
|0
|3
|0
|Runs
|19
|21
|0
|Balls Faced
|29
|29
|0
|Avg
|6.33
|21
|0
|SR
|65.51
|72.41
|0
|Fours
|1
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|2
|3
|0
|Highest
|13
|15
|0
|Hundreds
|0
|0
|0