T Rasanjana A Silva

T Rasanjana A Silva

all rounder

Full name:T Rasanjana A Silva

Teams

2023 Teams

Baduraliya CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches271
Innings341
Overs8.014.01.0
Balls---
Maidens110
Runs289414
Wickets031
Avg031.3314
SR0286
Eco3.56.7114
BB021
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches271
Innings340
Not outs030
Runs19210
Balls Faced29290
Avg6.33210
SR65.5172.410
Fours100
Fifties000
Sixies230
Highest13150
Hundreds000

Another Players

Dinuwan, Kavishka

Dinuwan, Kavishka

Gayshan, Venura

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Komasaru, Chanaka

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Koralage, Gihan

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Rupasinghe, Warapitiya Gedera Yesith Randunu

Rupasinghe, Warapitiya Gedera Yesith Randunu

Nirmal, Sasanka

Nirmal, Sasanka