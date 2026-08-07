Taimur Khan
wicket keeper
|Full name:
|Taimur Khan
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|26
|16
|10
|Innings
|2
|0
|0
|Overs
|2.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|20
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|10
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|26
|16
|10
|Innings
|47
|15
|9
|Not outs
|5
|2
|1
|Runs
|1076
|366
|176
|Balls Faced
|2380
|567
|200
|Avg
|25.61
|28.15
|22
|SR
|45.21
|64.55
|88
|Fours
|128
|27
|18
|Fifties
|6
|3
|1
|Sixies
|4
|7
|3
|Highest
|110
|64
|53
|Hundreds
|1
|0
|0