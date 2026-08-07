Taimur Khan

Taimur Khan

wicket keeper

Full name:Taimur Khan
Nationality:Pakistan

Teams

2025 Teams

Rawalpindi Region

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches261610
Innings200
Overs2.000
Balls---
Maidens000
Runs2000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco1000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches261610
Innings47159
Not outs521
Runs1076366176
Balls Faced2380567200
Avg25.6128.1522
SR45.2164.5588
Fours1282718
Fifties631
Sixies473
Highest1106453
Hundreds100

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