Blasters Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Blasters

Markande, Mayank

India

Brar, Harpreet

India

Malhotra, Anmol

India

Krishan

India

Kumar, Ashwani

India

Dhir, Naman

India

Dutta, Prerit

India

Bhagat, Krish

India

Pathak, Kuwar

India

Yadav, Aryan

India

Singh, Karanvir

Cyprus

Bhullar, Gurwinder

Sheoran, Manish

Bajwa, Sukhdeep

India

Singh, Kamaljit

Dhawan, Sehaj

India

Bawa, Mandeep Inder

India

Negi, Anshul

Jain, Jaish

India

Singh, Ramandeep

Sandhu, Akashdeep

Gharu, Simranjeet Singh

Lohat, Varinder Singh

Singh, Kuljit

India

Saini, Tanroop

India

Hitesh

India

Dahri, Akashdeep

Mehra, Aryan

Singh, Sukhwinder

Khan, Sameer

Pakistan

Dhaliwal, Gauravjeet

Takkar, Harshit

Prashar, Harshit

Shukla, Aaradhya

India