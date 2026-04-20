Krish Bhagat

Krish Bhagat

bowler

Full name:Krish Bhagat
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Mumbai Indians

Punjab

Krish Bhagat Schedule & Results

Indian Premier League

ResultGujarat Titans vs Mumbai Indians

Gujarat Titans vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

100

MI

MI

199

ResultMumbai Indians vs Chennai Super Kings

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

104

CSK

CSK

207

ResultMumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

243

SRH

SRH

249

ResultChennai Super Kings vs Mumbai Indians

Chennai Super Kings vs Mumbai Indians

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

160

MI

MI

159

ResultMumbai Indians vs Lucknow Super Giants

Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

229

LSG

LSG

228

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

167

MI

MI

166

ResultPunjab Kings vs Mumbai Indians

Punjab Kings vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

200

MI

MI

205

ResultKolkata Knight Riders vs Mumbai Indians

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

148

MI

MI

147

ResultMumbai Indians vs Rajasthan Royals

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

175

RR

RR

205

Another Players

Tare, Aditya

Tare, Aditya

Sran, Barinder

Sran, Barinder

Choudhary, Gourav

Choudhary, Gourav

Dhir, Naman

Dhir, Naman

Brar, Harpreet

Brar, Harpreet

Sharma, Abhinav Rakesh

Sharma, Abhinav Rakesh

Lynn, Chris

Lynn, Chris

Sharma, Rahul

Sharma, Rahul

Behrendorff, Jason

Behrendorff, Jason

Ahuja, Kanika S

Ahuja, Kanika S