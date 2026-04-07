Naman Dhir

Naman Dhir

bowler

Full name:Naman Dhir
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Mumbai Indians

Punjab

Career Averages

Bowling

LeagueFirst class
Matches8
Innings5
Overs32.0
Balls-
Maidens4
Runs104
Wickets3
Avg34.66
SR64
Eco3.25
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueFirst class
Matches8
Innings10
Not outs0
Runs417
Balls Faced592
Avg41.7
SR70.43
Fours43
Fifties1
Sixies14
Highest134
Hundreds2

Naman Dhir Schedule & Results

Indian Premier League

ResultRajasthan Royals vs Mumbai Indians

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

150

MI

MI

123

ResultMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

222

RCB

RCB

240

ResultMumbai Indians vs Punjab Kings

Mumbai Indians vs Punjab Kings

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

195

PBKS

PBKS

198

ResultGujarat Titans vs Mumbai Indians

Gujarat Titans vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

100

MI

MI

199

ResultMumbai Indians vs Chennai Super Kings

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

104

CSK

CSK

207

ResultMumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

243

SRH

SRH

249

ResultChennai Super Kings vs Mumbai Indians

Chennai Super Kings vs Mumbai Indians

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

160

MI

MI

159

ResultMumbai Indians vs Lucknow Super Giants

Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

229

LSG

LSG

228

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

167

MI

MI

166

ResultPunjab Kings vs Mumbai Indians

Punjab Kings vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

200

MI

MI

205

ResultKolkata Knight Riders vs Mumbai Indians

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

148

MI

MI

147

ResultMumbai Indians vs Rajasthan Royals

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

175

RR

RR

205

Naman Dhir News

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If you want to be the first to know everything about cricketer Naman Dhir, you will find all the latest news about him here: incidents on the field, how his training sessions go, and what he likes about cricket.

Why Andy Flower Was Penalised After RCB vs MI Match?

Why Andy Flower Was Penalised After RCB vs MI Match?

Andy Flower has been fined 15% of his match fees in the match against Mumbai Indians. In the 18th over, he had a heated conversation with the fourth umpire of the game. It all started with RCB not getting a six when Naman Dhir attempted to catch at the boundary line.

Naman Dhir03:41 PM, 17 November, 2025

Asia Cup Rising Stars | Twitter unimpressed with Saad Masood’s feisty send-off after dismissing Naman Dhir

Naman Dhir01:37 PM, 17 November, 2025

Asia Cup Rising Stars | Twitter reacts as Pakistan Shaheens thrash India in one-sided game

Naman Dhir06:27 PM, 14 October, 2025

MP vs PUN | Ranji Trophy first round in Indore, Preview

Naman Dhir11:32 PM, 04 April, 2025

LSG vs MI | Hardik’s fifer not enough as disciplined Lucknow thrash Mumbai in their backyard

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