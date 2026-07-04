Coastal Riders Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Coastal Riders

Rasheed, Sk

India

Chiranjeevi, Gonnabattula

India

Pranith, Manyala

India

Reddy, MK Datta

India

Reddy, M Lekhaz

India

Vardhan, Maddila Harsha

India

Manohar, P P

India

Kumar, Dharani

Sudharsian, Kodavandla

Stephen, Cheepurapalli

India

Ashish, Siraparapu

India

Deepak, Madha

India

Basha, SK Jani

Reddy, Gudla Srikar Sai

Abdulla, SK

Norway

Raju, Kalidindi Siva Narasimha

India

Siddhardha, Chennu

India

Raman, Karthik

India

Tendulkar, Pitta Arjun

India

Reddy, Abhishek

India

Y Pramod

Reddy, Machunuru Harsha Sai

Reddy, Gundluri Siva Asish

Hussain, Shaik Taufeeq

Kumar, P Pavan

Kiran, Andugulapati

Reddy, GS Ashish

Rasheed, Shaik

Abdulla, Shaik

Manohar, Pathuri Prudhvi

Kumar, Ellutla Dharani

Basha, Shaik Jani

Kiran, A

Sikar, Gudla