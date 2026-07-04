La Soufriere Hikers Cricket Team Players

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La Soufriere Hikers

Carter, Jonathan

Barbados

Hodge, Kavem

Dominica

Edwards, Larry

Melius, Kimani

Saint Lucia

Williams, Daniel

Duncan, Dave

South Africa

Stapleton, Benniton

Bibby, Romario

Browne, Dean

Hackshaw, Casmus

Dabreo, Coby

Layne, Jeremy

Douglas, Dillon

Maloney, Desron

Thomas, Urnel

Lewis, Othneil

Williams, Rayan

Haywood, Jeremy

Lavia, Kirton

Walters, Jahiel

Williams, Renrick

Thomas, Andrew

Matthews, Ojay

Hunte, Andre

Lewis, Reshawn

Soleyn, Oswald

Caesar, Aleon

Gonsalves, Ian J

Adams, Jawayne

Browne, Atticus

Dalzell, Kenson

Harry, Tilron

Pope, Gidron

Saint Vincent and the Grenadines

Browne, Salvan

Latchman, Anson

St Paul, Javel

Tyson, Gillon

Deyal, Mark

Trinidad and Tobago

Charles, Dejourn Devyne