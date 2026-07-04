Kavem Ajoel Rakem Hodge

Kavem Ajoel Rakem Hodge

all rounder

Full name:Kavem Ajoel Rakem Hodge
Nationality:Dominica

Teams

2026 Teams

West Indies

Career Averages

Bowling

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches352509
Innings362498
Overs16.0703.4350.125.0
Balls----
Maidens0136250
Runs10319011441218
Wickets254534
Avg51.535.227.1854.5
SR4878.1839.6437.5
Eco6.432.74.118.72
BB2741
4w0220
5w0100
10w0000

Batting

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches352509
Innings293467
Not outs0441
Runs262581125648
Balls Faced295837048
Avg132929.98
SR89.6544.210100
Fours4287835
Fifties01650
Sixies07161
Highest2613712321
Hundreds0420

Another Players

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Mindley, Marquino

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Sammy, Daren

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Shepherd, Romario

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Carty, Keacy

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Seales, Jayden

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Motie, Gudakesh

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Bonner, Nkrumah

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Jean, Abini St

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Joseph, Alzarri

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