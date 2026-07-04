Kavem Ajoel Rakem Hodge
all rounder
|Full name:
|Kavem Ajoel Rakem Hodge
|Nationality:
|Dominica
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|52
|50
|9
|Innings
|3
|62
|49
|8
|Overs
|16.0
|703.4
|350.1
|25.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|136
|25
|0
|Runs
|103
|1901
|1441
|218
|Wickets
|2
|54
|53
|4
|Avg
|51.5
|35.2
|27.18
|54.5
|SR
|48
|78.18
|39.64
|37.5
|Eco
|6.43
|2.7
|4.11
|8.72
|BB
|2
|7
|4
|1
|4w
|0
|2
|2
|0
|5w
|0
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|52
|50
|9
|Innings
|2
|93
|46
|7
|Not outs
|0
|4
|4
|1
|Runs
|26
|2581
|1256
|48
|Balls Faced
|29
|5837
|0
|48
|Avg
|13
|29
|29.9
|8
|SR
|89.65
|44.21
|0
|100
|Fours
|4
|287
|83
|5
|Fifties
|0
|16
|5
|0
|Sixies
|0
|7
|16
|1
|Highest
|26
|137
|123
|21
|Hundreds
|0
|4
|2
|0