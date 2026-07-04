Lions Xi Cricket Team Players

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Lions Xi

Kushwah, Ankit

India

VS, Shushruth

T, Prathapraj

India

A, Hari Prasad

Dagar, Jai

Chauhan, Virendra Pratap Singh

P, Mariyappan

Surendar, Baskaran

India

Tanwar, Gajender

P, Surendiran

Thakur, Nitesh

S, Karthigesan

K, Vishnu

Chauhan, Desh Deepak

Gupta, Vikas

Pandey, Krishna

India

Pradhan, Abhishek

Chauhan, Sudarshan Singh

India

P, Kalaiyamudhan

U, Karthiraja

T, Surya Kumar

S, Rohan

Manikandan, S

Singh, Vaibhav Pratap

V, Nitin Pranaav

HR, Shishir

Badrinath, Avinash

R, Jashwanth Shreeram

India

Sivaraman, Parameeswaran

Chauhan, Bhupender

M, Priyam Ashish

Krishna, Vamshi

Twari, Abhinav