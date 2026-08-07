Abhinav Twari

Abhinav Twari

all rounder

Full name:Abhinav Twari

Teams

2026 Teams

Meerut Mavericks

Abhinav Twari Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Garg, Yash

Garg, Yash

Dwiwedi, Ansh

Dwiwedi, Ansh

Chaudhary, Vishal

Chaudhary, Vishal

Baisoya, Nirdesh

Baisoya, Nirdesh

Rajpal, Rohit

Rajpal, Rohit

Yadav, Kunal

Yadav, Kunal

Sain, Akshay

Sain, Akshay

Chaudhary, Vaibhav

Chaudhary, Vaibhav

Sharma, Rituraj

Sharma, Rituraj

Alam, Jamshed

Alam, Jamshed