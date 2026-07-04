Punjab Lions Nicosia Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Punjab Lions Nicosia

Hussain, Muhammad

Singh, Taranjit

Cyprus

Verma, Vikram

India

Sadun, Chamal

Cyprus

Pathirana, Nalin

Cyprus

Mazumder, Roman

Cyprus

Singh, Tejwinder

Sushil, Kumar

Singh, Lakhwinder

India

Austin, Scott

Cyprus

Ikram, Muhammad

Pakistan

Singh, Harpreet

Tiwari, Neeraj

India

Mehmood, Zeeshan

Pakistan

Deol, Preetaj

Cyprus

Ali, Manzoor

India

Akhtar, Waqas

Gunasekara, Mangala

Sri Lanka

Singh, Kulwinder

Brar, Rajwinder

Pawandeep

Singh, Sukhjinder

Bhullar, Lovedeep Singh

Gamage, Nalin

Sri Lanka

Singh, Bhupinder

Kumara, BLCS

Sri Lanka

WCP Wellege

Sri Lanka

Gurwinder, Singh

Sharma, Gurdeep

India

Muhammad, Bilal

Pakistan

Singh, Hardeep

Bahrain

Khanduri, Vimal

Cyprus

Sandhu, Lovedeep Singh

Cyprus